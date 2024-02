In un suo articolo aveva scritto: 'Vorrei che ci fossero delle inarrestabile/ amoroso sacrificio./ (…) Signore, Signore E io so che è già in Paradiso, perché il Purgatorio lo ha già

Il Paradiso delle Signore 8, spoiler 15 febbraio: Puglisi confusa, Roberto si allontana da Agata (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Paradiso delle Signore, giovedì 15 febbraio 2024, andrà in onda su Rai 1 con una nuova puntata. Gli occhi saranno puntati su Tom e Marta. Guarnieri resisterà alla corte del suo ex, nonostante quest'ultimo farà di tutto per cercare di riconquistarla. Maria, dal canto suo, prenderà in considerazione l'idea di mettere al corrente Vito dei bei momenti che lei stessa ha vissuto con Matteo nell'ultimo periodo. Nel frattempo, Roberto inizierà a prendere le distanze da Agata, poiché capirà che la ragazza per lui sta iniziando a provare un sentimento. Il Paradiso delle Signore 8, Roberto si allontana da Agata, Maria confusa Sarà una puntata movimentata e ricca di novità ...

