(Di giovedì 15 febbraio 2024) Da Ghali al Vaticano, il capo della Comunità ebraica di Roma a Repubblica: “Parlando del processo di pace ha scritto che “il maligno, utilizzando mezzi diversi, è riuscito a bloccarlo”. L’antisemitismo è un “peccato contro Dio”, ma come si esprime l’antisemitismo oggi? E chi è il “maligno”? Qui è un’espressione teologica che copre l’imbarazzo politico di chiamare le cose come stanno, quale che sia il vero pensiero"

Il Papa ha tardato a condannare e non ha fatto il nome di Hamas. La lettera del rabbino Di Segni Seguono alcuni esempi, in cui il rabbino capo di Roma tira direttamente in causa Papa Francesco. A novembre – ricorda Di Segni - c’è stata una lettera al Papa firmata da 400 esponenti religiosi ...