'Il Nuovo' non si arrende. Sogna l'acquisto del locale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Palazzo Visconti nuova casa della cultura spezzina? Al momento è solo un sogno, ma i gestori del cinema Il Nuovo pensano in grande e lanciano il progetto per superare dapprima l'impasse legata alle note vicende della richiesta di sgombero dei locali da parte della società di mutuo soccorso milanese Cesare Pozzo, che ne è proprietaria, e dall'altra scongiurare la fine delle attività di quello che è ormai un punto di riferimento considerato insostituibile dagli spezzini. All'indomani della fumata grigia dell'incontro informale che si è tenuto martedì pomeriggio fra un gruppo di frequentatori, rappresentanza di un piccolo esercito di 1300 tesserati, con il direttore generale della Fondazione Carispezia Vittorio Bracco, il clima è quello dell'attesa e della fiducia. I rumors sulla futura destinazione dell'immobile di via Colombo riguardano la creazione di un centro privato legato al ...

