Il nuovo lander dei privati Odysseus in viaggio verso la Luna

Quarantotto minuti dopo il lancio, il lander Odysseus della missione Im - 1 Nova - C è stato rilasciato come da programma e ha ufficialmente intrapreso il suo viaggio verso la Luna.

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quarantotto minuti dopo il lancio, ildella missione Im-1 Nova-C è stato rilasciato come da programma e ha ufficialmente intrapreso il suola. Nelle prossime ore sono attesi il dispiegamento dei pannelli solari e il completamento di tutte le procedure di verifica del corretto comportamento degli strumenti e dei sistemi di controllo dell'assetto. Nel corso del, che durerà circa una settimana sono previste tre manovre di correzione, con l'accensione dei motori, per posizionare ilin orbita attorno alla. Il veicolo dovrà eseguire 12 orbite complete sempre più vicine alla superficiere, fondamentali per rallentare e mappare con precisione il sito di discesa. ...