Il nuovo Aquilani 2 0

anche se un paio di distrazioni negli ultimi 15 secondi regalano due canestri agli aquilani per Vitali NUOVO BASKET AQUILANO 69: Compagnoni 7, Caldarelli, M. Nardecchia, Aristotile 1, N. Nardecchia,

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) PISAcome Machiavelli, per mantenere il gruppo squadra e sapersi adattare a seconda dei tempi. Come il filosofo e scrittore a cavallo tra ‘400 e ‘500 che, nel suo trattato, declinava le caratteristiche del "Principe" ideale, delineandone le caratteristiche fondamentali per conquistare e mantenere uno Stato, arrivando alla teoria dell’adattamento alle circostanze, così l’allenatore nerazzurro sta mantenendo lo spogliatoio, facendo esperienza e iniziando ad adattarsi ai propri giocatori. Se il primo anno del progetto biennale voluto dalla società nerazzurra è anche una palestra per il neo-tecnico nominato a luglio, oggi si può dire che il ‘fondamentalismo’ di inizio stagione inizia a venir meno e i giocatori stanno iniziando a dare e a ricevere le risposte che il tecnico voleva con una evoluzione del suo credo tattico. Una precisa identità tattica, certo, ...