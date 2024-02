Compassion in World Farming e FishCount nel mondo sono allevati nel mondo sono allevati tra i 40 e i 120 miliardi di pesci, per una ' nuove soluzioni ' per produrre mangimi e nutrire un numero

Il numero di pesci allevati supera quello dei pescati. Il documentario che dice la verità su un'industria da 120 miliardi di animali (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarà presentato oggi 15 febbraio, alle 18 al Maxxi di Roma, il nuovo documentario del regista e giornalista Francesco De Agustinis: Until the end of the world. Un viaggio attraverso gli allevamenti intensivi di pesce di tutto il mondo. Il film (qui si può vedere il trailer) è il frutto di un lavoro durato tre anni, per raccontare la crescita rapidissima degli allevamenti di salmoni, spigole, orate, gamberi, trote e tonni, in diverse regioni del mondo. «Basti pensare - spiegano gli autori - che nel 2021 la produzione del pesce allevato ha superato la pesca, si parla tra i 40 e i 120 miliardi di pesci». L'acquacoltura è davvero sostenibile? L'intento del regista e degli autori del documentario è proprio svelare cosa si cela dietro gli allevamenti intensivi di pesce. Impianti che spesso vengono ... Leggi tutta la notizia su gamberorosso (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sarà presentato oggi 15 febbraio, alle 18 al Maxxi di Roma, il nuovodel regista e giornalista Francesco De Agustinis: Until the end of the world. Un viaggio attraverso gli allevamenti intensivi di pesce di tutto il mondo. Il film (qui si può vedere il trailer) è il frutto di un lavoro durato tre anni, per raccontare la crescita rapidissima degli allevamenti di salmoni, spigole, orate, gamberi, trote e tonni, in diverse regioni del mondo. «Basti pensare - spiegano gli autori - che nel 2021 la produzione del pesce allevato hato la pesca, si parla tra i 40 e i 120di». L'acquacoltura è davvero sostenibile? L'intento del regista e degli autori delè proprio svelare cosa si cela dietro gli allevamenti intensivi di pesce. Impianti che spesso vengono ...

