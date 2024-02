giunta anch'essa terza nel girone di Champions alle spalle di 8 playoff vanno in scena però anche in Conference League, senza anche in Serie A femminile con la sfida tutta campana tra Napoli e

Il Napoli senza Champions venderà mezza squadra (Gazzetta) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Napoli senza Champions venderà mezza squadra. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. senza l’Europa più nobile, sarà ancora una volta rivoluzione. Inevitabilmente. E al di là dei big che sicuramente lasceranno l’azzurro come Zielinski (in scadenza e già in accordo con l’Inter) e Osimhen (la cui cessione porterà circa 130 milioni di euro), ci sono almeno altri cinque eroi dello scudetto in bilico. Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della squadra, ma anche il loro futuro. È con l’arrivo di Mazzarri che si sono perse le tracce del Jack ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il. A scriverlo è ladello Sport.l’Europa più nobile, sarà ancora una volta rivoluzione. Inevitabilmente. E al di là dei big che sicuramente lasceranno l’azzurro come Zielinski (in scadenza e già in accordo con l’Inter) e Osimhen (la cui cessione porterà circa 130 milioni di euro), ci sono almeno altri cinque eroi dello scudetto in bilico. Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della, ma anche il loro futuro. È con l’arrivo di Mazzarri che si sono perse le tracce del Jack ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza