Il Napoli ha preso Traorè per sostituire Kvaratskhelia Marchetti

Hai venduto lui il 20 dicembre e non hai preso un suo sostituto, è arrivato uno che ancora non si vede come Traore. Il Napoli può ritrovare con Osimhen la carica che può farci divertire".

L'eventuale riscatto di Hamed Junior Traorè potrebbe essere legato al futuro di Khvicha Kvaratskhelia questa l'ipotesi avanzata dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti Lai microfoni di Radio Marte: Hamed Traorè può giocare mezzala al posto di Piotr Zielinski contro il Genoa? «Nel Sassuolo lo ricordo più esterno. Quando è stato preso, è arrivato per fare anche la mezzala offensiva, ma non solo quello; può essere una rivisitazione del ruolo di Zielinski, magari per proporre un Napoli più aggressivo rispetto a quello visto ultimamente. Ngonge ha delle similitudini con Traorè, non certo con Zielinski: gli acquisti fatti a gennaio sono andati verso una soluzione diversa e più offensiva rispetto al polacco». L'addio di ...

Personaggi: vai alla sezione Troppe cose sin qui non hanno funzionato tra gli azzurri e il loro bomber. Ora entrambi hanno 50 giorni per ritrovarsi ... TRAORE' - L'ex agente: "E' completo, il Napoli lo ha sempre apprezzato" NAPOLI - A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete", è intervenuto Antonino Imbroglia, ex agente dell'azzurro Hamed Traorè: “Traorè è eclettico, credo giochi meglio sulla fascia sin ... "Il Napoli può creare danni al Barcellona" L'agente Sergio Barila: "A livello societario non c’è una enorme stabilità, anche perché Xavi ha già annunciato l’addio" ...

