Ma aumentano anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (dal 4,6% al 5,7%). Il monito di Confesercenti: in arrivo aumenti in bolletta e quindi sulla spesa. A

Il monito di Confesercenti: "Per il futuro delle Terme va fermata la litigiosità" (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Sulle Terme e il futuro basta litigiosità: per attrarre investitori serve un sistema città". Riccardo Bruzzani, direttore provinciale di Confesercenti Pistoia interviene nel dibattito scoppiato in questa fase cruciale per l’azienda. Da lui arriva un forte richiamo all’unità in vista della scadenza del 16 luglio, data entro cui dovranno essere presentate le eventuali offerte per l’acquisto dei beni strategici delle Terme, che partono da un prezzo base di oltre 42 milioni di euro, non ribassabili. "Tutti – spiega Bruzzani - saremmo felici e contenti se il pubblico (Stato, Regione, Comune), dopo la profonda revisione del rapporto tra il termalismo e il Servizio sanitario nazionale, avesse garantito la manutenzione dei beni di sua proprietà del patrimonio Unesco, realizzato investimenti ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Sullee ilbasta: per attrarre investitori serve un sistema città". Riccardo Bruzzani, direttore provinciale diPistoia interviene nel dibattito scoppiato in questa fase cruciale per l’azienda. Da lui arriva un forte richiamo all’unità in vista della scadenza del 16 luglio, data entro cui dovranno essere presentate le eventuali offerte per l’acquisto dei beni strategici, che partono da un prezzo base di oltre 42 milioni di euro, non ribassabili. "Tutti – spiega Bruzzani - saremmo felici e contenti se il pubblico (Stato, Regione, Comune), dopo la profonda revisione del rapporto tra il termalismo e il Servizio sanitario nazionale, avesse garantito la manutenzione dei beni di sua proprietà del patrimonio Unesco, realizzato investimenti ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza