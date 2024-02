“Il Mondo di Leo” | al via la seconda stagione su RaiPlay e Rai Yoyo

una delle massime autorità in materia, "Il Mondo di Leo" ha l'scientifica che il linguaggio dei cartoni animati sia una valida via

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal 16 febbraio tutti gli episodi della serie animata italiana che racconta le avventura di un bambino con disturbo dello spetto autistico Arriva in anteprima sulunedì 16 febbraio con tutti gli episodi – e in onda tutti i giorni da lunedì 19 febbraio alle ore 09.35 su Rai– lade “Ildi Leo”, la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Prodotta da Rai Kids e Brand-Cross, vincitrice del premio Pulcinella Award 2023 come miglior serie animata prescolare e in nomination al MIPCOM di Cannes 2023 nella categoria Representation & Inclusion Award Scripted, la serie è ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno ...