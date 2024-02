Il ministro Crosetto è stato dimesso dall’ospedale | “Grazie per la vicinanza | sono onorato”

È uscito dall'ospedale Guido Crosetto . Il ministro della Difesa è stato dimesso dopo il ricovero causato da una pericardite. 'Le condizioni di salute del ministro sono buone - ha subito assicurato Giuseppe Speziale ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ildella Difesa, Guido, ènel primo pomeriggio di giovedì 15 febbraioSan Carlo di Nancy di Roma dove era ricoverato per una lieve pericardite. “Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni” ha affermato il. Giuseppe Speziale, il responsabile di Cardiochirurgia del Centro Cuore presso la struttura, ha annunciato le dimissioni con una nota: “Le condizioni di salute delGuidobuone, èoggi in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero delha avuto un ...