che con un tentativo di passaggio in verticale sulla trequarti serve Simeone, il Cholito va al tiro ma non inquadra la porta. Poco dopo Simeone è sostituito da Raspadori. Al 13' Milan in contropiede,

Il Milan ipoteca il passaggio agli ottavi di Europa League: Rennes schiantato 3-0 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Una doppietta di Loftus-Cheek e un bel gol di Rafa Leao regalano ai rossoneri una vittoria pesante in chiave qualificazione. Al ritorno può anche permettersi il lusso di perdere con 2 gol di scarto per passare il turno. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Una doppietta di Loftus-Cheek e un bel gol di Rafa Leao regalano ai rossoneri una vittoria pesante in chiave qualificazione. Al ritorno può anche permettersi il lusso di perdere con 2 gol di scarto per passare il turno.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza