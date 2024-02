Il messaggio ambiguo di Lele Adani | “vado in Questura | mi consegno” | VIDEO

ironia che ti porterà a sdrammatizzare questo mio messaggio con Episodio 1 Lele ha 18 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in uniti a pericoli più concreti: un poliziotto ambiguo sospetta di

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024), ex calciatore e attualmente commentatore e opinionista delle partite di calcio, continua a scatenare motivi di discussione con episodi sopra le righe. “Sono davanti alla, mialla giustizia”, è ilriportato in una Storia pubblicata sul profilo Instagram. L’ex calciatore apre ilcon una comunicazione dopo essersi sfilato il casco in sella allo scooter. “Buongiorno, non è facile per me. Sono davanti alla, mi consegnerò alla giustizia. Il motivo dovevo spiegarlo anche attraverso questo”. “Vi devo chiedere scusa perché in questi mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della ...