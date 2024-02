Il marito la aggredisce e la minaccia con le forbici | salvata da un gruppo di studenti

ha riferito loro di essere stata costretta, pochi minuti prima, a fuggire dalla propria abitazione, per paura del comportamento violento del marito che in preda i fumi dell'alcol, aveva tentato di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Salva grazie a undi. Una donna di Lecce è scampata a un'aggressione da parte delper l'aiuto di alcuni ragazzi che hanno visto tutto e hanno chiamato i carabinieri. Adesso l'uomo, 77enne gestore di un bar, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è...

Una donna del Bresciano è stata la responsabile di continue aggressioni dovute forse all'abuso di alcol: ha aggredito prima il marito in strada e ... (fanpage)

Fisioterapista aggredita a Bolzano, l'angoscia del marito: «L'ex di mia figlia non sopportava che lei fosse tornata in Italia con i figli» Robert Auer era a cena dalla sorella assieme alla figlia: «Mi hanno chiamato per dirmi che era successa una cosa gravissima» LE INDAGINI. Ricercato l’ex della figlia L'AGGUATO. Colpita mentre scendeva ...

Delitto Anastasiia, il racconto del compagno: "Il marito era d’accordo sulla nostra unione" Alessio Pastore, chef del ristorante dove lavorava la vittima, rivela di aver accompagnato la ragazza alla casa dove è stata uccisa ...