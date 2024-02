Il Madrid è una macchina vincente mai vista prima

la macchina funzionava. E' stato solo un giro di installazione, ci sono tante opzioni, una volta che sei un pilota ferrari lo sei Poi un parere sul Real Madrid, di cui Sainz è tifoso " Il Real

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 08:47:46 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: SÌSette partite in Champions League e sette vittorie. Lui Realcontinua dentro Lipsia con il percorso trionfale iniziato in Europa lo scorso 20 settembre, quando l’attuale edizione della massima competizione continentale si aprì con una sofferta vittoria contro i Unione Berlino dentro Bernabeu. Quella vittoria è stata ladi una fase a gironi con cui la squadra bianca ha finito per completare con onore dopo aver firmato una vittoria piena: sei su sei. Ora la serie di vittorie consecutive continua dopo aver vinto l’andata degli ottavi. RB Lipsia – Real0-1: sintesi e gol Champions League (ottavi di finale, andata) Dopo rango con autorità Per la fase decisiva della Champions League, ...

Dal Real Madrid alla Roma: spunta l’affare da 4 milioni | ASRL Ormai ci siamo. Dopo aver conquistato 9 punti su 12 nelle prime quattro panchine in campionato, Daniele De Rossi si appresta a vivere il battesimo in campo internazionale come allenatore della Roma. L ...

Salernitana e poi Atletico: ecco cos’ha in mente Inzaghi L’impressione è che l’allenatore non sia disposto a privilegiare una competizione rispetto all’altra. Non prenderà come viene né la gara con la Salernitana né quella di Champions contro l’Atletico Mad ...

