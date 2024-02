Il grande ritorno delle spille | l’accessorio che dona ricercatezza ed originalità all’outfit maschile

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sono tornate alla ribalta, profilandosi come quelche non potrà mancare quest’anno nell’armadio di un uomo: lestanno vivendo una stagione di revival, “demolendo” l’idea – frutto di meri pregiudizi in fatto di abbigliamento e costumi – che le vedeva esclusiva prerogativa dell’universo femminile, ed in particolar modo di quello di una certa età. ...

first appeared on MoltoUomo.it.