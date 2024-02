Il governo sta pensando a un nuovo intervento sull’equo compenso per gli editori?

queste speculazioni alla lotta politica interna che si sta richiesta a Putin di ritirare le truppe da Kiev Il portavoce del governo pensando di avere a che fare con persone per bene", secondo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il tema è molto delicato, perché riguarda la stampa e i suoi riflessi sull’Italia. E, soprattutto, perché si parla di una legge italiana (quella che ha recepito la direttiva Copyright dell’Unione Europea) e del Regolamento scritto da un’Autorità a cui viene “contestato” un ruolo troppo invasivo per dirimere questioni legate a trattative tra aziende private. Dunque, quel che sta accadendo al Regolamentoper gliè un argomento che dovrebbe essere portato all’attenzione quotidiana del. LEGGI ANCHE > Cosa sta succedendo, di, tra Agcom e MetaOvviamente, Giorgia Meloni e gli altri Ministri dovranno attendere le decisioni della giustizia e non potranno intervenire in questa fase per proporre un’eventuale modifica ...