Il gas chiude sotto quota 25 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

In questo scenario, il Ftse Mib di Milano chiude in rialzo dello Le ultime di Gas sotto 25 euro: prezzi europei mai così bassi a

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo ha segnato un calo del 3% ... (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo ha segnato un calo del 3% ... (quotidiano)

Bollette meno care in Veneto nel 2023: «Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi» Chiude la graduatoria Belluno, provincia che, nel 2023, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.050 kWh) e quindi la bolletta più "leggera" (661 euro). L’andamento provinciale della bolletta ...

Dal Pitesai all’ex Ilva: le reazioni al provvedimento del Tar del Lazio e le mosse del governo sull’amministrazione straordinaria Davide Usberti, amministratore delegato del gruppo Gas Plus e l'avvocato Fabio Cintioli, dello Studio Cintioli & Associati, commentano al Sole 24 Ore il provvedimento del Tar del Lazio riguardo al Pit ...

Bollette: nel 2023 in Veneto -34% per l’elettricità e -27% per il gas Quanto hanno speso lo scorso anno gli abitanti del Veneto per le bollette A rispondere alla domanda un'analisi di ...