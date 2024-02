Il finanziere-killer | Ho freddato la sorella della mia ex per non farla soffrire

Uccide un fratello e ferisce l'altro: killer preso dopo la fuga nel Casertano Tragedia in famiglia: una lite fra tre fratelli si trasforma in un fratricidio. Un ragazzo di 24 anni è morto accoltellato, un altro di 21 anni, è stato ferito gravemente al viso.

Sodano confessa: "Non era ancora morta, altri colpi per non farla soffrire" Il killer di Latina entra nei dettagli del duplice omicidio: "Ho litigato e poi ho sparato". La sorella della sua ex si sarebbe forse potuta salvare ...

Duplice femminicidio a Cisterna, la ex del finanziere: "Mi ha dato la caccia, voleva uccidermi" Latina, 27enne uccide madre e sorella della ex 14 febbraio 2024 Ha ucciso la mamma e la sorella della ex durante una lite. Il duplice delitto a Cisterna di Latina, nel quartiere di San Valentino. Le… ...