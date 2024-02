Il finanziere | Ho freddato la sorella della mia ex per non farla soffrire

L'ultimo dramma il duplice omicidio da parte del finanziere Christian Sodano, che ha freddato con la pistola d'ordinanza la madre e la sorella della ex

Il finanziere-killer : "Ho freddato la sorella della mia ex per non farla soffrire"

Cisterna di Latina, “Litigavamo e ho sparato”: Christian Sodano confessa Prima ha confessato allo zio poi alla polizia. "Abbiamo litigato e ho sparato". E' stata la laconica confessione di Christian Sodano, che ha preceduto il ...

"La vittima 19enne ha fatto da scudo alla sorella insieme alla madre": la ricostruzione, il video Emergono altri dettagli sul duplice omicidio di Cisterna di Latina, il finanziere che ha freddato con la pistola d'ordinanza madre e sorella della ex fidanzata ...

La scia di sangue a Cisterna di Latina: 9 femminicidi, 4 nel quartiere di San Valentino In circa dieci anni sono nove le donne uccise per mano di un uomo, in troppi casi uomini in divisa. L'ultimo dramma il duplice omicidio da parte del finanziere Christian Sodano, che ha freddato con la ...