Il finale più amaro. "Tutti sotto la curva». Confronto con i tifosi (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'istantanea finale racconta di una Fiorentina stretta sotto il settore ospiti. Gli oltre 1.600 tifosi arrivati da Firenze hanno voluto ancora una volta spronare i gigliati. In scena una sorta di secondo tempo dell'incontro di sabato scorso tra squadra e ultras. L'obiettivo è comune: il patto deve portare tutto l'ambiente fuori dal periodo di difficoltà. Timidi applausi dei calciatori prima di imboccare la via degli spogliatoi. Dove Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta. Nella notte del Dall'Ara la supremazia del Bologna è stata netta. "Bravi loro, in questo momento stanno bene. Giocano con qualità. Ci abbiamo provato in Tutti in modi a sporcare qualche pallone. Era un recupero, si poteva aggiungere punti alla nostra classifica. Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo, ancora la strada è lunga". L'analisi è ...

