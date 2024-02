che si conferma un appuntamento molto importante per la valorizzazione del nostro cinema all'estero. Abbiamo inserito nel nostro programma oltre 60 opere, tra film in anteprima assoluta, Classici

Il film, presentato all'ultima Mostra di Venezia, è il coming of age di una giovane comparsa in una Roma seducente e ambigua. In parte ispirato al celebre caso di cronaca nera degli anni Cinquanta sulla morte di Wilma Montesi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo il passaggio all’ultima Mostra di Venezia, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo da ieri è approdato nei cinema di tutta Italia. “Accorciato” di circa venti minuti rispetto alla copia Veneziana, il film ricostruisce la grande epopea di Cinecittà – con le sue produzioni faraoniche e le sue dive italiane e internazionali – attraverso la parabola di Mimosa. Ragazza innocente dell’Italia del dopoguerra che, per caso, finisce catapultata in un viaggio al termine della notte. Fra personaggi affascinanti e situazioni pericolose che segneranno il suo passaggio all’età adulta. ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo il passaggio all’di, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo da ieri è approdato nei cinema di tutta Italia. “Accorciato” di circa venti minuti rispetto alla copiana, ilricostruisce la grande epopea di Cinecittà – con le sue produzioni faraoniche e le sue dive italiane e internazionali – attraverso la parabola di Mimosa. Ragazza innocente dell’Italia del dopoguerra che, per, finisce catapultata in un viaggio al termine della notte. Fra personaggi affascinanti e situazioni pericolose che segnno il suo passaggio all’età adulta. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza