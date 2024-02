Il falso servizio di France 24 che accusa gli ucraini di voler uccidere Macron

In realtà, il servizio di France 24 che accusa gli ucraini di voler uccidere Macron non è mai stato realizzato. Per chi ha

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo un video che circola online, il conduttore di24 Julien Fanciulli avrebbe annunciato che gliavrebbero tentato diil leaderse Emmanueldurante la visita a Kiev. Le prove sarebbero delle chat Telegram, riportate in alcuni screenshot, provenienti da una persona vicino al generale ucraino Valery Zaluzhny. In realtà, ildi24 cheglidinon è mai stato realizzato. Per chi ha fretta Ilmostrato nel video non è mai andato in onda. Non è presente in alcun archivio. Una notizia del genere sarebbe rimbalzata ovunque in Francia e avrebbe ottenuto riscontri ...