Il duro del Road House ha rinunciato all'uscita nei cinema per un budget più alto? La verità sull'accordo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo Variety la produzione e Jake Gyllenhaal avrebbero accettato 25 milioni di budget extra rinunciando alla distribuzione cinematografica del remake. Non si placano le polemiche intorno all'uscita di Road House, remake del cult anni '80 Il duro del Road House. Il regista Doug Liman ha attaccato duramente Amazon per la scelta di non distribuire il film nelle sale, puntando direttamente all'uscita in streaming, minacciando di non partecipare alla premiere. Ecco che, però, Variety racconta un'altra verità. Secondo il magazine, i cineasti e il protagonista Jake Gyllenhaal avrebbero accettato di rinunciare alla distribuzione cinematografica per un aumento del budget di 25 milioni. Con ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo Variety la produzione e Jake Gyllenhaal avrebbero accettato 25 milioni diextra rinunciando alla distribuzionetografica del remake. Non si placano le polemiche intorno all'di, remake del cult anni '80 Ildel. Il regista Doug Liman ha attaccato duramente Amazon per la scelta di non distribuire il film nelle sale, puntando direttamente all'in streaming, minacciando di non partecipare alla premiere. Ecco che, però, Variety racconta un'altra. Secondo il magazine, i cineasti e il protagonista Jake Gyllenhaal avrebbero accettato di rinunciare alla distribuzionetografica per un aumento deldi 25 milioni. Con ...

