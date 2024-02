Il dati confermano | suicidio green inutile Il consumo di gas aumenta

Sappiamo, però, che il suicidio è la seconda causa di morte in Italia ed Europa , subito dopo gli incidenti automobilistici. Lo confermano i recenti dati rilasciati dall'Unicef in occasione della

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Brutte notizie per i talebani della religione. Gli obiettivi posti dall’integralismo verde sono difficili da raggiungere, costano parecchio e rischiano di non rivelarsi efficienti come da premessa. E, soprattutto, con il passare dei mesi sembrano sempre più distaccati dalla realtà. L’ultimo disastroso aggiornamento è legato allo studio “GNL Outlook 2024” effettuato da Shell che lascia spazio a pochi dubbi: la domanda globale di gas naturale liquefatto salirà notevolmente entro il 2040. Secondo il report di Shell, il fattore principale dell’aumento è il passaggio industriale da carbone a gas dei Paesi del sud-est asiatico e della Cina. In altri termini, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi climatici su scala mondiale nonostante l’Occidente stia spendendo miliardi di euro per il passaggio alle emissioni zero. L’aumento della domanda di Gnl è incompatibile ...