Il Comune di Vicopisano ha pubblicato il bando per iniziative senza scopo di lucro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Pisa), 14 febbraio 2024 -daldiilper la concessione di contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità giuridica, per lo svolgimento dinon aventi fini di. Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 8 marzo 2024. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire lo svolgimento dia carattere non commerciale di interesse sociale, culturale, ambientale, artistico, ricreativo e sportivo per la comunità, ha stanziato, nel Bilancio di previsione per l'anno 2024, appositi fondi. Il contributo potrà consistere: nel patrocinio, in un contributo economico e in vantaggi indiretti (tariffe o prezzi agevolati, fruizione gratuita di servizi o ...