Il Comune di Roma conferisce la cittadinanza onoraria a Julian Assange

NAPOLI. Il Comune di Napoli conferisce la cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli. La Giunta, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato all'unanimità la delibera con cui viene accolta la richiesta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Consiglio comunale diha approvato la proposta di conferire ladi, il fondatore di Wikileaks attualmente detenuto nel Regno Unito in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti. Il voto dell’Assemblea capitolina è arrivato oggi, giovedì 15 febbraio: la delibera è passata con 27 voti favorevoli e 2 contrari. Ma il testo ha creato non poche agitazioni all’interno della maggioranza: la proposta pro-era stata presentata dal Movimento 5 Stelle, ma la maggioranza era spaccata. Dopo una faticosa discussione interna al centrosinistra, il Pd e le altre liste che sostengono il sindaco Roberto Gualtieri si sono decisi a votare a favore. “È un momento di grande soddisfazione per chi, come noi, crede che la Capitale debba ...