Il ciclone Carrarese spazza via il Gubbio Decidono il big match Illanes e Capello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro,, Imperiale; Zanon (89’ Di Gennaro), Della Latta (66’ Cerretelli), Capezzi, Cicconi; Panico (89’ Giannetti), Schiavi; Finotto (45’). A disp. Mazzini, Tampucci, Maccherini, Boli, Belloni, Zuelli. All. Calabro.(4-3-2-1) Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante (71’ Brambilla); Bumbu (58’ Chierico), Casolari (71’ Dimarco), Mercati (71’ Rosaia); Di Massimo, Spina (58’ Desogus); Udoh. A disp. Vettorel, Morelli, Pirrello, Calabrese, Guerrini. All. Braglia. Arbitro: Grasso di Ariano Irpino assistito da Tempestilli di Roma 2 e Dell’Arciprete di Vasto; quarto ufficiale Mirri di Savona. Marcatori: 56’, 83’. Note: spettatori 1161 per un incasso di ...