Il chatbot Bard di Google cambia nome e diventa Gemini

Google Gemini , il nuovo chatbot che va a sostituire Bard, ha l'obiettivo di diventare l'assistente digitale dei dispositivi Android di prossima generazione. Ma se da un lato questa novità può

OpenAI is working on a Google Search-like product: Details While OpenAI will be foraying into web search to reshape the future of search, there are some challenges to Google's dominance which will not be easy. Google currently handles an immense volume of ...

OpenAI potrebbe sfidare Google con un nuovo motore di ricerca La start-up OpenAI nota per il suo chatbot intelligente ChatGPT potrebbe presto lanciare un motore di ricerca in grado di sfidare Google, rappresentando una potenziale svolta nel panorama tecnologico.

Google wants Android users to give Gemini a try with new prompt Google launched Gemini, the rebranded version of Bard that also features a new mobile app, last week. The idea is that Gemini could replace the Google Assistant on Android phones, either now or in the ...