'Spesso agiscono in branco facendosi forza l'uno con l'altro in cerca di accedere al locale pur non avendo biglietto. Scavalcano Il tira e molla dura per un po', la tensione si alza, qualcosa

Il branco non molla Beatrice: nella notte le fanno victim blaming (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ieri sera Alfonso Signorini al Grande Fratello ha cercato di avvisare i ragazzi della deriva che sta prendendo la dinamica dell’uno contro tutti. Il conduttore ha parlato chiaramente di branco contro Beatrice Luzzi, così come migliaia di telespettatori fanno da settimane, tanto che la parole branco è finita prima in tendenza su Twitter. Il branco fa victim blaming a Beatrice. I concorrenti avranno capito di aver esagerato in questi mesi (anche durante la gita dei giorni scorsi) nei confronti dell’attrice? A quanto pare no, perché nella notte diversi gieffini hanno addossato su Beatrice le colpe del clima nella casa, la Luzzi secondo loro sarebbe colpevole per i loro attacchi, per il ... Leggi tutta la notizia su biccy (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ieri sera Alfonso Signorini al Grande Fratello ha cercato di avvisare i ragazzi della deriva che sta prendendo la dinamica dell’uno contro tutti. Il conduttore ha parlato chiaramente dicontroLuzzi, così come migliaia di telespettatorida settimane, tanto che la paroleè finita prima in tendenza su Twitter. Ilfa. I concorrenti avranno capito di aver esagerato in questi mesi (anche durante la gita dei giorni scorsi) nei confronti dell’attrice? A quanto pare no, perchédiversi gieffini hanno addossato sule colpe del climacasa, la Luzzi secondo loro sarebbe colpevole per i loro attacchi, per il ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza