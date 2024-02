Il bonifico on line cela l’inganno Scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il rischio truffa non c’è solo per il finto avvocato, il falso carabiniere o l’addetto "farlocco" di servizi, che telefonano o bussano alla porta., oggi, corre anche one sempre più velocemente. I carabinieri della compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati a reprimere i reati contro il patrimonio ai danni dei cittadini – anche sul web – hannoto a piede libero una persona per una presunta truffa oned un altra per non aver ottemperato a lasciare il territorio dello Stato. I militari della stazione di Pisa hanno identificato un soggetto che – da quanto ricostruito – avrebbe indotto un acquirente ad effettuare unsu conto on- per un valore di circa 600 euro – in merito all’acquisto di un elettrodomestico che non è stato mai ...