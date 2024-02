Il bimbo non vuole sciare e la madre lo lascia in auto

Il bimbo non vuole sciare e la madre lo lascia in

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Unaquarantenne originaria della Repubblica Ceca è stata denunciata per abbandono di minore alla Procura della Repubblica di Trento dai carabinieri di Castello Tesino. La donna hato il figlio di quattro anni, da solo, nell'chiusa perché, come poi riferito, non voleva andare a. A notare il minore piangere disperatamente all'interno dell'parcheggiata nei pressi dell'impianto, è stato un dipendente dell'impianto di risalita che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri, gli addetti hanno iniziato a parlare con ilriuscendo a calmarlo ma senza riuscire ad aprire la portiere della vettura. Laè stata rintracciata prima con diverse telefonate senza risposta, poi con i messaggi diffusi dagli ...

Chiude il figlio di 4 anni in macchina per andare a sciare: denunciata 40enne Il pianto del bimbo ha attirato l’attenzione di un dipendente che avrebbe allertato le forze dell’ordine. Il reato è di abbandono di minore. La donna: “Non voleva andarci” ...

