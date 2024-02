13.000 in più rispetto ai 47.300 posti disponibili, con punte di per le condizioni delle carceri. Giachetti ha anche presentato Tullio Padovani si è chiesto come mai in una sala da ballo o in un

Il ballo delle punte… Di scorta: segnali da Arnautovic e Sanchez ? CdS (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Inter ha bisogno delle sue punte di scorta per dosare al meglio le energie e dare continuità ai propri risultati. Arnautovic e Sanchez attesi ad una svolta. NUMERI ? D’altronde Lautaro Martinez e Thuram non possono giocarle tutte a cento all’ora, ecco perché una grande squadra come l’Inter ha bisogno dell’apporto di tutti, anche dei suoi attaccanti di scorta: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. In questa stagione, i due hanno giocato rispettivamente 731? collezionando due gol e tre assist e 513? con due gol e zero passaggi vincenti. Serve di più. Sicuramente non è facile, visto anche il poco minutaggio assegnatogli da Simone Inzaghi. E’ difficile riuscire a togliere dai giochi la coppia più bella del campionato, la Thu-La, e allo stesso tempo diventa complicato fare ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Inter ha bisognosue punte diper dosare al meglio le energie e dare continuità ai propri risultati.attesi ad una svolta. NUMERI ? D’altronde Lautaro Martinez e Thuram non possono giocarle tutte a cento all’ora, ecco perché una grande squadra come l’Inter ha bisogno dell’apporto di tutti, anche dei suoi attaccanti di: Markoe Alexis. In questa stagione, i due hanno giocato rispettivamente 731? collezionando due gol e tre assist e 513? con due gol e zero passaggi vincenti. Serve di più. Sicuramente non è facile, visto anche il poco minutaggio assegnatogli da Simone Inzaghi. E’ difficile riuscire a togliere dai giochi la coppia più bella del campionato, la Thu-La, e allo stesso tempo diventa complicato fare ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Il ballo del rispetto. Una danza di libertà per tutte le donne. Contro la violenza Anche in Valdera il One Billion Rising: da oltre 10 anni evento nel mondo. Un’iniziativa organizzata da Eunice in collaborazione con i comuni. Intanto l’annuncio: "Sono iniziati i lavori per la sede d ... Terzo mandato, asse Fdi-Fi contro il pressing leghista L’insofferenza di Matteo Salvini ne è la conferma. In ballo non ci sono solo (e non è certo poco) gli equilibri all’interno del Governo ma anche e soprattutto quelli nei territori, nelle Regioni. A New York l'eleganza senza tempo in passerella da Kors Reduce dal Super Bowl di Las Vegas (dove domenica ha accompagnato l'amica Taylor Swift), Blake Lively ha fatto un ingresso trionfale a una delle ultime sfilate della settimana della moda New York: ...

Video di Tendenza