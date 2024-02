Ieri in Campania | Ale perde la vita per mano del padre | choc in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 14 febbraio 2024. Avellino –ad Avellino, in una zona abitata della Contrada rurale Bosco dei Preti, dove un uomo e una donna sono stati ritrovati privi di. Si tratterebbe, a una prima ricostruzione, di omicidio/suicidio: ilCostantino Mazza, di 63 anni circa, avrebbe ammazzato con una pistola regolarmente detenuta la figlia Alessandra. (LEGGI QUI) Benevento – Respinto il ricorso di Gioacchino Genchi da parte della terza sezione della Corte di Cassazione. La condanna viene confermata per il consulente tecnico di de Magistris, all’epoca dei fatti pm e titolare dell’inchiesta ‘Why not’. Risarcimento fissato in 70mila euro, oltre alle spese legali, a Clemente Mastella. (LEGGI QUI) Caserta – Ha accoltellato al ...