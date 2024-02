IA e mercato assicurativo Caradonna | DEKRA | “Intervento dei periti in pochi minuti su luogo incidenti”

investimento sulla tecnologia applicata al mercato assicurativo è stata progettata per rispondere alle diverse esigenze di mercato sul luogo dell'incidente" ha dichiarato Massimiliano Caradonna ,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “L’intelligenza artificiale, insieme ai big data, potrà essere utile a supportare non solo le compagnie assicurative, ma anche le società automobilistiche e le società di leasing, attraverso la mappatura dei luoghi ad alta concentrazione di sinistri rilevata da milioni di dati quali denunce di sinis

RC Auto, le associazioni scettiche sugli interventi del governo: "Manca una visione d’insieme" Sia le associazioni di categoria sia quelle per la tutela dei consumatori esternano insoddisfazione per il primo incontro al Ministero. Portabilità della polizza e RC Auto flat le proposte di Assouten ...

RC Auto Toscana: +20,6% in un anno, ma si può risparmiare con le assicurazioni online Una buona soluzione per individuare le assicurazioni online più convenienti è di confrontare le polizze sui siti di comparazione di prezzi, che si rivelano molto utili per avere una panoramica di cosa ...

ValoreOro, la soluzione ideale per le famiglie Alleanza Assicurazioni, Compagnia di riferimento delle famiglie italiane con un indice di solvibilità tra i più alti del mercato, oltre 290%, risponde a queste esigenze con ‘ValoreOro’, la soluzione ...