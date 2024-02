Riscatto agricolo è pronto a portare via i trattori da Roma, Il grande flop del Liceo del Made in Italy: si sono iscritti solo in portare in tribunale e bocciare gli studenti che occupano e fanno

I trattori fanno flop. Quattro gatti al Circo Massimo e neanche tutti agricoltori (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dovevano essere ventimila, ne sono arrivati al Massimo tremila. E con loro anche i putiniani di Giuliano Castellino, volto noto di Forza Nuova, interdetto dopo la condanna per l'assalto alla Cgil Leggi tutta la notizia su huffingtonpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dovevano essere ventimila, ne sono arrivati altremila. E con loro anche i putiniani di Giuliano Castellino, volto noto di Forza Nuova, interdetto dopo la condanna per l'assalto alla Cgil

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza