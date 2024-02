I tifosi possono sognare | “Alla Ferrari con Hamilton”

I tifosi, quindi, possono continuare a sognare. Commenti da

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il popolo dellaè in fibrillazione, l’ultimo annuncio fa: può arrivare insieme aIl 2024 sta regalando aidellaun’emozione dopo l’altra. Negli ultimi giorni è stato alzato il sipario sulla monoposto che Leclerc e Sainz dovranno guidare in questa stagione, la vettura con cui dovranno cercare di rendere più complicata la vita a Verstappen esua Red Bull. A tenere banco, però, ancor più di ciò che accadrà nei prossimi mesi, è sempre la notizia dell’arrivo di Lewis. Un colpo di mercato straordinario che fail popolo di Maranello e che potrebbe essere accompagnato da un’altra incredibile sorpresa., svolta incredibile: ...

Le parole di Thiago Motta , allenatore del Bologna , in vista della sfida di campionato contro la Roma. I dettagli Thiago Motta ha parlato in ... (calcionews24)

Con le disposizioni attuali, i tifosi dello Spezia non pos sono comprare nella loro città , e neppure in provincia , i biglietti per la partita ... (sport.quotidiano)

In attesa di vedere se riuscirà a vincere a Rotterdam, Jannik Sinner conferma la sua presenza in uno dei tornei più prestigiosi del circuito Dopo ... (cityrumors)

Lazio, la notte contro il Bayern è già nella storia La Lazio ha ottenuto una memorabile vittoria per 1-0 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale della Champions League, celebrando così il giorno di San Valentino con i suoi tifosi. Questo ...

Domeniche bestiali – “Osservare! È reato”: il mister romagnolo e il provvidenziale buco nella rete Nave senza nocchier in gran tempesta: le domeniche bestiali possono dare l’impressione che il Sommo Poeta aveva dell’Italia. Ed effettivamente in questo episodio vedremo che la nave c’è, la tempesta p ...

Lazio - Bayern Monaco, Milinkovic pazzo di gioia per l'impresa in Champions League - FOTO L'impresa della Lazio in Champions League ha fatto il giro del mondo scatenando l'entusiasmo di tutti i tifosi biancocelesti. Tra questi uno dei più scatenati in assoluto è di certo Sergej Milinkovic ...