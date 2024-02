I più scarsi di sempre | rivolta contro l' Eredità | il caso di Vincenzo e Michele

divario di competenze e scarsi investimenti stanno mettendo l' specie nei settori produttivi più ricchi di tecnologia. Ciò si i nuovi corsi di laurea sono sempre più diversificati negli approcci,

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A L', nella puntata andata in onda questa sera, sono finiti nel mirino. A quanto pare i telespettatori sono rimasti davvero delusi dalle risposte che sono arrivate nella sfida dei 100 secondi. Infatti le risposte esatte sono state pochissime e così sui social si è riversato un fiume di critiche sui due concorrenti che si sono sfidati. I commenti sono stati piuttosto pesanti: "Liorni giustamente irritato dall'ignoranza che regna sovrana", ha scritto un telespettatore. E un altro tuona: "Che pena il gioco e peggio i concorrenti". C'è anche chi ci va giù pesante: "Ma si può fare una domanda dove bisogna contare per trovare la risposta ma veramente???". E ancora: "100 Secondi: 1 sola risposta data. Che, stasera!". Ma non finsice qui: "Mai viste due schiappe così ignoranti al gioco ...