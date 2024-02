già approvato dall'EMA (Europa) e dall'MHRA (UK), e viene reso disponibile ai pazienti in Europa attraverso il nostro partner Pierre Fabre Laboratories, come trattamento unico nel suo genere per

I Pierre Fabre Laboratories e la Fondazione EspeRare sono stati insigniti del Premio aziendale EURORDIS per il coinvolgimento dei pazienti 2024, nel loro approccio al co-sviluppo di un trattamento per la XLHED (Di giovedì 15 febbraio 2024) - CASTRES, Francia, e GINEVRA, 15 febbraio 2024 /PRNewswire/



Il 20 febbraio, Giornata Internazionale delle Displasie Ectodermiche, Pierre Fabre Laboratories e la Fondazione EspeRare riceveranno il Premio aziendale EURORDIS per il coinvolgimento dei pazienti 2024, in occasione della cerimonia degli EURORDIS Black Pearl Awards che si terrà a Bruxelles. I premi EURORDIS riconoscono gli eccezionali contributi delle organizzazioni dei pazienti, dei volontari, degli scienziati, delle aziende, dei media e dei responsabili politici per ridurre l'impatto delle malattie rare sulla vita delle persone.

