“I piani terra del condominio sono inagibili”. E ora 28 famiglie dovranno lasciare casa (Di giovedì 15 febbraio 2024) Carrara, 15 febbraio 2024 – Una doccia fredda per 28 famiglie che potrebbero finire in mezzo a una strada. Forse una delle peggiori ordinanze che un cittadino può ricevere: abbandonare la propria abitazione. E’ successo a 28 condomini dei piani terra delle palazzine al numero 52 di viale Zaccagna, quell’elegante complesso abitativo denominato Milena che fa angolo con via delle Pinete. Tutti i residenti dei piani terra e seminterrati dei quattro edifici hanno ricevuto nel dicembre scorso l’ordinanza da palazzo civico "di cessazione dell’utilizzo difforme dell’immobile". Significa che da più di 50 anni, precisamente dal 1973, data di ultimazione dei lavori delle palazzine e del rilascio di regolare licenza edilizia, essi risiedono in locali non abitabili né agibili. Chiare le ordinanze ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024) Carrara, 15 febbraio 2024 – Una doccia fredda per 28che potrebbero finire in mezzo a una strada. Forse una delle peggiori ordinanze che un cittadino può ricevere: abbandonare la propria abitazione. E’ successo a 28 condomini deidelle palazzine al numero 52 di viale Zaccagna, quell’elegante complesso abitativo denominato Milena che fa angolo con via delle Pinete. Tutti i residenti deie seminti dei quattro edifici hanno ricevuto nel dicembre scorso l’ordinanza da palazzo civico "di cessazione dell’utilizzo difforme dell’immobile". Significa che da più di 50 anni, precisamente dal 1973, data di ultimazione dei lavori delle palazzine e del rilascio di regolare licenza edilizia, essi risiedono in locali non abitabili né agibili. Chiare le ordinanze ...

