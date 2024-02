I padrini dei cimiteri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In Campania, in Puglia, in Sicilia, in Calabria... Sempre più «associazioni» criminali lucrano sulla gestione di loculi e cappelle tra mazzette, assegnazioni illecite e intimidazioni. E le salme, spesso, spariscono. Stiamo cacciando tre morti però li mettiamo tutti in una cassetta». Il cimitero degli orrori è a Cittanova, 10 mila abitanti alle porte di Reggio Calabria. Qui, hanno scoperto gli inquirenti della Procura di Palmi, una cricca aveva messo le mani sulla gestione dei loculi per farne un grande affare. Il cimitero è in contrada Petrara. Ha un ingresso ad archi e un lungo colonnato che, si racconta in paese, fu un omaggio del cavaliere Rocco Gentile, un filantropo che ha donato ai propri concittadini anche un cinema (che porta il suo nome) e che ora, commentano i clienti di un rivenditore di materiale per l’edilizia che si trova a pochi metri dal campo santo, «si sarà rivoltato ...