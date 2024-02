On line un bando pubblico per la selezione di 30 nuovi addetti occupa Ama? Prima di tutto della gestione delle concessioni (loculi di tutto della gestione delle concessioni (loculi e aree per le

I nuovi loculi per il cimitero e il recupero di quelli danneggiati (Di giovedì 15 febbraio 2024) Cimiteri cittadini interessati dai lavori, dopo le opere di riqualificazione straordinaria e di adeguamento alla normativa, che hanno avuto come oggetto i colombari e le altre parti comuni per un importo di oltre 650mila euro. Ora i focus sono due: la manutenzione straordinaria del verde, per un valore di circa 46mila euro, e la creazione di nuovi loculi al camposanto storico di via Piemonte e di via dei Crisantemi gli addetti sono stati impegnati nell’ultima fase del post nubifragio che a luglio aveva messo a dura prova le aree verdi delle strutture pubbliche: potature, contenimento e formazione di alberi arbusti e siepi, rimozione di ceppaie, riduzione di rampicanti ed eliminazione di piante infestanti, abbattimenti di poche piante ormai ammalorate. "l cimiteri sono luoghi di storia collettiva. È importante assicurare anche il decoro del patrimonio ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di giovedì 15 febbraio 2024) Cimiteri cittadini interessati dai lavori, dopo le opere di riqualificazione straordinaria e di adeguamento alla normativa, che hanno avuto come oggetto i colombari e le altre parti comuni per un importo di oltre 650mila euro. Ora i focus sono due: la manutenzione straordinaria del verde, per un valore di circa 46mila euro, e la creazione dial camposanto storico di via Piemonte e di via dei Crisantemi gli addetti sono stati impegnati nell’ultima fase del post nubifragio che a luglio aveva messo a dura prova le aree verdi delle strutture pubbliche: potature, contenimento e formazione di alberi arbusti e siepi, rimozione di ceppaie, riduzione di rampicanti ed eliminazione di piante infestanti, abbattimenti di poche piante ormai ammalorate. "l cimiteri sono luoghi di storia collettiva. È importante assicurare anche il decoro del patrimonio ...

