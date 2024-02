Dobbiamo in qualche modo assicurare che i nostri provider siano i "Se vivi in alcuni paesi Ue più piccoli, dove non hai il 'lusso'

"I nostri piccoli paesi diventeranno grandi" (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Il mio legame con Pesaro è indissolubile, a doppia elica", questa frase scritta dalla senatrice Liliana Segre per la cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale della cultura italiana 2024, alla quale noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, ci ha molto colpito, ricordandoci il forte legame con i territori nei quali affondiamo le nostre radici. La bellezza e la cultura non sono solo prerogative delle città, ma possiamo trovarle anche nei piccoli paesini e nelle realtà più ristrette, come la nostra. Grazie al calendario istituito dalla città di Pesaro, tutti i paesi della provincia potranno diventare capitale della cultura per una settimana, dimostrando le loro bellezze e le loro peculiarità culturali. La nostra scuola comprende tre comuni che prenderanno parte a questa iniziativa: Mercatino Conca, Monte Grimano Terme e ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Il mio legame con Pesaro è indissolubile, a doppia elica", questa frase scritta dalla senatrice Liliana Segre per la cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale della cultura italiana 2024, alla quale noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, ci ha molto colpito, ricordandoci il forte legame con i territori nei quali affondiamo le nostre radici. La bellezza e la cultura non sono solo prerogative delle città, ma possiamo trovarle anche neini e nelle realtà più ristrette, come la nostra. Grazie al calendario istituito dalla città di Pesaro, tutti idella provincia potranno diventare capitale della cultura per una settimana, dimostrando le loro bellezze e le loro peculiarità culturali. La nostra scuola comprende tre comuni che prenderanno parte a questa iniziativa: Mercatino Conca, Monte Grimano Terme e ...

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza