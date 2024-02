I migliori libri di febbraio secondo Wired

In occasione della Festa Nazionale del Gatto, sabato 17 febbraio, Pieve di Soligo inaugura alle 17.00, la mostra 'Cats in migliori che ha già dato vita a tre libri di foto e racconti, sarà

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tra amore (e anon poteva che essere così) e trasposizioni per il grande e piccolo schermo. Ecco ida non perdere questo mese.

La letteratura ispira spesso il cinema e viceversa. Non è difficile trovare romanzi o racconti che, dopo aver conquistato i lettori, sono ... (today)

L’arrivo del nuovo anno porta con sé tantissime novità in campo editoriale, che renderanno il ritorno alla routine di tutti i giorni più piacevole ... (europa.today)

Bonus libri scolastici,contributo statale per 14 studenti su 100 A fronte di una spesa media per i libri scolastici che si aggira sui 500 euro l'anno e che supera i 680 euro per chi frequenta il primo anno di liceo, quando oltre ai libri di testo vanno acquistati a ...

Quartieri di Londra: i migliori 6 da visitare un viaggio alla scoperta dei migliori quartieri di Londra da visitare, tra multietnicità e tradizione britannica.

Cancro infantile, ancora troppe diseguaglianze nelle cure In tutto il mondo si ammalano 400mila bambini e adolescenti. Ma se nei Paesi ad alto reddito il tasso di guarigione tocca l'80%, in quelli poveri si ferma al 20%. In Italia circa 2.300 casi ogni anno ...