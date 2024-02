Alcuni autori cercano una soluzione ai loro problemi e invece e alla loro sensazione di onnipotenza c'era un impulso di morte non (secondo i dati dell'Oms) le prime cause di morte per i giovani

I giovani non cercano solo lavoro, ma leader capaci (Di giovedì 15 febbraio 2024) In Cina gli 11,3 milioni di laureati del 2023 non trovano lavoro corrispondente al proprio percorso di studi. La disoccupazione giovanile (16-24 anni) è al 21,3 per cento, il livello più alto da quando, nel 2018, l’Ufficio Statistico Nazionale ha iniziato a pubblicare i dati – e per di più alcuni osservatori ritengono che possano essere ancor di più se si considerano i ragazzi che non cercano lavoro perché ancora sostenuti dalle famiglie. Il problema è che la Cina non sta creando abbastanza posti di lavoro ad alto salario e alta qualificazione, che sono appunto quelli ricercati dai neolaureati (peraltro in continua espansione), cioè il segmento che normalmente ha aspettative più elevate rispetto alle generazioni precedenti. Quasi un terzo dei centotrentacinque operai della linea di produzione appena ... Leggi tutta la notizia su linkiesta (Di giovedì 15 febbraio 2024) In Cina gli 11,3 milioni di laureati del 2023 non trovanocorrispondente al proprio percorso di studi. La disoccupazionele (16-24 anni) è al 21,3 per cento, il livello più alto da quando, nel 2018, l’Ufficio Statistico Nazionale ha iniziato a pubblicare i dati – e per di più alcuni osservatori ritengono che possano essere ancor di più se si considerano i ragazzi che nonperché ancora sostenuti dalle famiglie. Il problema è che la Cina non sta creando abbastanza posti diad alto salario e alta qualificazione, che sono appunto quelli ricercati dai neolaureati (peraltro in continua espansione), cioè il segmento che normalmente ha aspettative più elevate rispetto alle generazioni precedenti. Quasi un terzo dei centotrentacinque operai della linea di produzione appena ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Il Genoa e Gilardino: prove di manager, modello Wenger Fra tre settimane l’ad Blazquez incontrerà il tecnico per discutere del prolungamento del contratto: prima mission valorizzare i giovani ... La sfida già vinta dall’Alba Calcio è quella dei giovani La natura della squadra di non rinunciare mai a lottare emerge in ogni gara ... che manifestano interesse per il lavoro che stiamo facendo sui giovani. Abbiamo creato un gruppo coeso, dove i più ... Oroscopo Sagittario di oggi 15 febbraio Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...

Video di Tendenza