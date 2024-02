I Fantastici 4 | è più di un semplice annuncio

creare e vivere in modo sorprendente esplorando mondi fantastici, Il percorso si conclude con il tema più dibattuto del momento un viaggio nel presente e nel futuro che ci spiega in modo semplice

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Proprio qualche giorno fa parlavamo di come il trailer di Deadpool & Wolverine avesse riacceso l’entusiasmo su un prodotto targato Marvel dopo tanto, troppo tempo. In un periodo in cui la Casa delle Idee, in evidente stato di confusionale, vedeva un’aria soffocante attorno a ogni suo nuovo progetto ecco arrivare una mina vagante come il Mercenario Chiacchierone. Ma Deadpool è appunto un personaggio che spariglia le carte. Per sua natura è un corpo estraneo, anche da un punto di vista produttivo, con Reynolds in una sorta di autogestione. Un performer che rifiuta in partenza l’assimilazione forzata. Il trailer mostrato funziona proprio perché rispetta questo tipo di caratteristiche, portandolomente su un palcoscenico più grande come l’MCU. Un indicatore di una ritrovata capacità di mettere a fuoco il singolo progetto, non ancora dell’aver recuperato l’anima ...