I dipendenti di Stellantis beneficiano di un importante premio legato ai risultati e ai traguardi finanziari raggiunti

tutti i dipendenti di Stellantis possono essere orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi tre anni. Per questo, vorrei esprimere un sincero ringraziamento a ognuno di loro, ' ha

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) –ha annunciato oggi che quest’anno distribuirà quasi 1,9 miliardi di euro aidi tutto il mondo come riconoscimento per le loro prestazioni e per il loro contributo aie aidall’Azienda nel 2023. Nel 2023 sono circa 95% iin tutto il mondo ha beneficiato di