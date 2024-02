I carabinieri ospitano i ‘bimbi eroi’ ammalati di tumore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata per i “bambini eroi” che ogni giorno combattono la battaglia contro le malattie oncologiche. Ad organizzarla il Comando Provinciale della Compagnia deidi Napoli, nella Caserma deidi Castellammare di Stabia (Napoli). L’iniziativa si è svolta questa mattina, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile, in collaborazione con l’Associazione Oncologica “Piccolo Grande Amore” di Santa Maria La Carità. È stato il comandante della compagnia Giuseppe De Lisa ad invitare i 29 bambini presenti alla mattinata con l’Arma a “giocare” a indagare nella ricerca di un ordigno esplosivo e a tante attività che isvolgono ogni giorno tra la gente, a produrre le foto degli arrestati, rilevare impronte digitali. I bambini hanno assistito alla ricerca del cane ...