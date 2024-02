Hockey Roller Club | straordinari tra Europa e campionato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La svolta della stagione è adesso, nei tre incontri che l’Monza TeamServiceCar giocherà in otto giorni. Si inizia sabato con la sfida esterna con il Gamma Innovation Sarzana (ore 21, Centro Polivalente). La partita è l’andata dei quarti di finale della Coppa Wse. Il ritorno sarà al PalaBiassono sabato 16 marzo. Monza è approdata a questa fase della Coppa grazie al doppio successo sugli spagnoli del Noia. Un’impresa che dovrà essere replicata, anche perché il quintetto ligure vanta una tradizione favorevole nei confronti delle stecche brianzole. Lo stesso Sarzana, otto anni fa, eliminò l’Hrcm in Coppa ai tiri di rigore. Mercoledì 21 febbraio l’Hrcm tornerà a giocare per il. A Bassano (ore 18) è in programma il recupero con l’Ubroker. La sfida è tra due pericolanti: Monza è quart’ultima ...

