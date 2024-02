Hockey ghiaccio | nella serata di Alps League vincono Renon | Cortina | Gherdeina e i Cavaliers

e senza un buon allenatore che ci capisse anche nella vita Ha trasformato il basket in una partita di hockey su ghiaccio, corri e

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Prosegue a ritmo serrato la seconda fase della2023-2024. Questa sera erano in programma sei incontri con numerose squadre italiane sul. Nei match valevoli per il Master Round, doppio successo per le squadre italiane., infatti, piega Salisburgo con il punteggio di 2-1, mentre Corina regola Eisbaren per 5-0.fase di qualificazione gli Unterlandcentrano un successo di grande importanza su Lustenau con il punteggio di 5-4, quindiha la meglio su Jesenice per 5-1, mentre Merano cade rovinosamente in casa contro gli Steel Wings Lienz per 2-7. Sempre in questo girone, Kitzbuehel passa facilmente a Klagenfurt per 6-1. CLASSIFICA MASTER ROUND 1 Rittner Buam Sky6 5 1 0 0 23 13 ...